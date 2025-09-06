日米で合意した日本からの投資についての文書に署名です。アメリカを訪れている赤沢経済再生相は、ラトニック商務長官とともに、日本からの5500億ドル（80兆円）の投資についての文書に署名しました。赤沢経済再生相：日米の相互利益の促進、すなわち日米同盟のさらなる強化と経済安全保障の確保。我が国の経済成長の大幅な促進につながることを期待しています。一方、トランプ大統領は、日米合意に基づく大統領令に署名しました。