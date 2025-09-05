【動画】FOOT×BRAIN+ #730 日本代表アメリカ遠征直前SP 後編｜https://youtu.be/GzLjIJUFFiA ライバル国を知る！シリーズ第4弾！日本代表アメリカ遠征直前SP！Ｗ杯の開催国でアメリカと、若き逸材が次々登場するメキシコを徹底解剖！ Ｗ杯優勝を目指す日本代表にとって避けて通れないライバル、北中米Ｗ杯開催国のアメリカとメキシコ。 名将ポチェッティーノ率いるアメリカの課題、アギーレ再登板で復活を遂