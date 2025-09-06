1997（平成9）年9月6日、交通事故に遭い、36歳の若さで死去したダイアナ元英皇太子妃の「国民葬」が英王室にゆかりの深いロンドンのウエストミンスター寺院で行われ、テレビやラジオを通じて世界で25億人が最後の別れを告げた。東京都内の英国大使館前は、ユリやコスモスなどの花束でびっしりと埋め尽くされた。