竜巻とみられる突風で被害にみまわれた静岡・牧之原市から中継です。突風被害のあった静岡・牧之原市では今も停電が続いていて、街頭や街のあかりがなく、真っ暗になっています信号機も電気がついておらず、誘導する方がいましたが今はおらず、譲り合いながら車が進んでいる様子もありました。電線には至るところでシートのようなものが引っかかっていて、街中では電柱が倒れているところもありました。──復旧のメドは立っている