中国・重慶市の火鍋店のキャンペーンが「低俗だ」などとして炎上している。中国メディアの大象新聞などが4日付で伝えた。記事によると、問題になっているのは同市の「渝鼎紅重慶火鍋（茶園店）」という火鍋店で、店頭に出された広告看板には「胸が大きければ割引」「胸が十分（に大きい）なら来い」などと書かれ、A〜Gのカップ数の女性アニメキャラクターのイラストが描かれていた。Aカップなら10％引き、Bカップなら20％引きとカ