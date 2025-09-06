6日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比440円安の4万2630円と急落。日経平均株価の現物終値4万3018.75円に対しては388.75円安。出来高は1万1167枚となっている。 TOPIX先物期近は3081ポイントと前日比28.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.31ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 4263