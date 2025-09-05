ビーチバレーの人気選手、菊地真結（２４）が５日までに、自身のインスタグラムを更新。写真集のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。パートナーの衣笠乃愛とともに“のあまゆ”として注目を集めており、デジタル写真集を発売。日焼け跡の眩しいバックショットなどを公開した。コメント欄などでは「日焼け跡がマジでたまらん！！！」、「アイドル並みの可愛さ」、「やばっ！」、「凄い身体だぁ」、「モデルやん」との声