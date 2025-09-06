9月5日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。何をしても「反省してない」と炎上してしまう渡部建が、相方・児嶋一哉との何気ない2ショット写真でも「逆だろ！」「偉そう」と声を寄せられたと語った。【映像】炎上した渡部建の写真ポーズ『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、出演者がさまざまなことに挑戦していくアドレナリン追求バラエティ。番組MCに