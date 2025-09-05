５日、シンクタンク報告書「歴史を振り返り、正義を守る−世界反ファシズム戦争における東方主戦場の偉大な貢献」。（北京＝新華社配信）【新華社北京9月5日】中国人民抗日戦争と世界反ファシズム戦争の勝利80周年に合わせ、中国共産党中央党史・文献研究院と新華社は5日、国際シンポジウム「紅庁フォーラム・ハイエンド対話:東方主戦場の世界的意義」を開催し、共同で執筆したシンクタンク報告書「歴史を振り返り、正義を守る