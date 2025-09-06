【ニューヨーク共同】5日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は上昇し、一時4万5700ドル台を付け、取引時間中の最高値を更新した。9月に米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げを再開するとの期待から買い注文が先行したが、買い一巡後は一転して下落に転じた。朝方発表された8月の米雇用統計は非農業部門の就業者数の伸びが市場予想を下回り、FRBが早期に雇用下支えに動くとの見方が広がった。ただ、その後は米景気減速