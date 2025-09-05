◇パ・リーグソフトバンク11―0楽天（2025年9月5日みずほペイペイD）大器として期待されるソフトバンクの5年目・笹川が今季初アーチを放った。中村に代わって7回の守備から途中出場。その裏の1死二塁の場面で、右翼に今季1号2ランを叩き込んだ。これがプロ2発目。23歳は「2軍と同じような気持ちでいけた。先輩たちが結果を出しやすい環境をつくってくれた」と振り返った。