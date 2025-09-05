フィギュアスケート女子最高得点保持者のカミラ・ワリエワ（１９）＝ロシア＝が５日、自身のインスタグラムを更新。北京でのイベントに出席した際の様子を投稿した。ドーピング問題が表面化した２２年北京五輪以来の来訪のようで「また北京に戻ってこれてうれしい」と綴り、清楚な白の衣装で笑顔を浮かべる姿や、演技を披露する様子などを公開した。五輪から３年、雰囲気が大きく変わった姿に、コメント欄などでは「信じられ