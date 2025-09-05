◇パ・リーグロッテ3―5西武（2025年9月5日ベルーナD）ロッテは痛い逆転負けで借金が再び今季ワーストタイの「26」となった。流れが変わったのは3―0で迎えた4回の攻撃だ。安田、山本の連打で無死二、三塁。しかしこのチャンスで後続3人が凡退して無得点に終わり、その裏に同点に追い付かれた。吉井監督も「3点取った後の4回の攻撃で点を取っておかないといけなかった」と悔やんだ。