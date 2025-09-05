５日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）が一時、４日の終値から１００ドル超上昇して４万５７００ドル台となり、８月２２日に記録した取引時間中の最高値（４万５７５７・８４ドル）を更新した。５日に発表された米雇用統計で、非農業部門の就業者数の伸びが市場予想を大きく下回り、米長期金利が低下。景気下支えのため、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が今月にも利下げに踏み切るとの観測が強まった。（ニュ