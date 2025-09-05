米国の中学生らの質問に宇宙から回答する油井亀美也飛行士（右）＝5日（NASAの中継から・共同）【ワシントン共同】国際宇宙ステーション（ISS）に滞在中の油井亀美也飛行士（55）は5日、米ニューヨークの中学生らの質問に答えた。なぜ宇宙探査が重要なのかという問いに「人類が幸せに生きていくには常にフロンティアが必要だ」と答えた。宇宙を利用した教育活動の一環。宇宙での睡眠について「重力がないから最高。腰痛もない