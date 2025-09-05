マキアージュから待望の新リップ「リップグロウボム」が登場します。色もちの良さに加え、透明感あふれるツヤが長時間続く次世代リップティント。資生堂初の「グロウブーストテクノロジー」により、唇をほんのり染めながらオイルの層でツヤとうるおいをキープします。2025年10月21日（火）より発売される全7色は、気分を高めるネーミングも魅力。ふっくらぷるぷるな唇を叶えるニュースをお届