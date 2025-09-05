◆ソフトバンク11―0楽天（5日、みずほペイペイドーム）今季最多の18安打で11得点。楽天との対戦成績を10勝10敗の五分に戻した大勝を、小久保監督は「本当に初回が全て。よくバントのサインを出さなかったなと思う」と振り返った。左腕の古謝から連打で無死一、二塁。左打席に牧原大が入った。「バントも考えたけど引っ張る方がいいかなと。角度がつき、最高の形になった」。初球の外角スライダーを右翼席へ運ぶ5号3ラン。前