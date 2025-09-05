◆ソフトバンク11―0楽天（5日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの優勝へのマジックナンバー「18」が今季初点灯した。5日のパ・リーグは全てナイターゲームで行われ、ソフトバンクは楽天に11―0で快勝。その後、2位日本ハムがオリックスに0―2で敗れたため、優勝マジックが点灯した。昨季は7月30日に優勝マジック「42」が初点灯。2連覇を目指す王者が122試合目でリーグ2連覇のカウントダウンを始めた。