◇パ・リーグ西武5―3ロッテ（2025年9月5日ベルーナD）最後はヒヤリ、のセーブだった。西武は2点リードの9回に守護神・平良がマウンドへ。1死から代打・佐藤に中前打を許し、2死一塁で西川を打席に迎えた。8球目のスライダーをはじき返された打球は高々と左翼へ。同点2ランか、と本拠地の西武ファンが息をのんだ瞬間、左翼の渡部聖がフェンス際でジャンピングキャッチ。好守で試合終了となり、一転して大歓声が沸き