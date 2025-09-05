歌手橋幸夫さんが9月4日午後11時48分、肺炎のため都内の病院で亡くなった。82歳だった。所属する夢グループが5日、発表した。これを受け、橋さんと親しかった歌手や俳優から、続々と追悼の言葉が寄せられた。橋さん、西郷輝彦さん、舟木一夫とで「四天王」と呼ばれた歌手三田明（78）は「突然のことで頭が真っ白です。芸能界に入り、兄のように慕っていた橋先輩ともうお会いできないとは…。いまだ整理できておらず、言葉も見つか