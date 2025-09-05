◆パ・リーグオリックス２―０日本ハム（５日・京セラドーム）日本ハムはドタバタ移動の末にゼロ封負けを喫し、ソフトバンクにマジック１８が点灯した。東京から大阪への当日移動。東海道新幹線が台風１５号に伴う大雨の影響で、一時運転を見合わせ。東京駅を６９分遅れで出発したが、静岡で２時間を超える足止めを食らうなど影響は続き、新大阪着は４時間２２分遅れの午後５時２２分だった。車内で約７時間を過ごし、球場入