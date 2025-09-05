自民党臨時総裁選の実施への賛否に関し、読売新聞社が国会議員と都道府県連を対象に行っている意向調査では、５日現在、実施に賛成する考えを示したのは１４９（国会議員１３４人、都道府県連１５）で反対の４３（同３８人、同５）を大きく上回っている。実施に必要な１７２に届くかどうかは、約４割に上る「未定・答えない」がカギを握る。臨時総裁選は、所属国会議員２９５人と都道府県連代表４７人の総数３４２人のうち過半