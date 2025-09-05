◇パ・リーグ日本ハム０―２オリックス（2025年9月5日京セラD）日本ハムが敗れ、自力優勝が消滅。ソフトバンクに優勝マジック18が点灯した。台風15号の影響で東京から7時間をかけての移動。午後7時30分に開始時間を遅らせ、午後11時過ぎに1死満塁で代打・マルティネスの併殺打で試合が終了した。以下、新庄剛志監督（53）との一問一答。――マルティネスの遊ゴロ併殺で終わった。「最後は左中間のイメージあったけ