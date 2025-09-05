◇パ・リーグ西武5―3ロッテ（2025年9月5日ベルーナD）打撃好調の西武の2番・平沼が貴重な一打でチームに勝利をもたらした。3打数無安打で迎えた6回1死二、三塁で決勝の右前適時打。カウント2ストライクと追い込まれながらロッテ・沢田のチェンジアップに「なにがなんでも前に飛ばそう」と食らい付き、ガッツポーズで喜んだ。「久々に、ちょっとガッツポーズが出ちゃった。あんまり覚えていない。ちょっと熱くなって