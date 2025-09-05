米アラスカ州で訓練する海軍特殊部隊SEALS＝2003年12月（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米紙ニューヨーク・タイムズは5日、米軍特殊部隊が2019年初頭に北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長（当時）の通信を傍受する目的で盗聴器を仕掛けようと海岸に近づいたが、失敗していたと報じた。現れた北朝鮮側のボートに発砲した後に撤退していた。最高機密の作戦としてトランプ米大統領が18年秋に許可したという。作戦に詳しい元軍