◇セ・リーグヤクルト6―7DeNA（2025年9月5日横浜）ヤクルト・村上宗隆内野手（25）が5日のDeNA戦（横浜）に「4番・三塁」で先発出場し、9回の第5打席で3試合連発となる中越え18号3ランを放った。4点を追う9回1死一、二塁。DeNA5番手の入江のカウント2ボール1ストライクからの4球目直球を豪快にバックスクリーンに叩き込んだ。この一発もあと1点届かずに勝利は得られなかったが、横浜スタジアムのファンからどよめきが起