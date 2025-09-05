嵐の櫻井翔が主演する日本テレビ「放送局占拠」は、６日に第８話が放送される。前週は「２４時間テレビ」の影響で放送がなく、２週間ぶりの最新話となる。テレビ局を占拠している武装集団「妖（あやかし）」の正体が次々と明らかとなり、残るは「座敷童」だけ。新人ＡＤの忽那（齊藤なぎさ）や情報分析官の三宅（吉田芽吹）、番組アシスタントの真鍋（宮部のぞみ）らが怪しまれる中、ここにきて「２人いる説」が浮上している。