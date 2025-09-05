「オリックス２−０日本ハム」（５日、京セラドーム大阪）オリックスのＦＡ右腕・九里亜蓮投手が６回４安打無失点と力投し、広島時代の２０２１年以来となる２桁１０勝目（８敗）をマークした。「あまりリズムのよくない投球になってしまった中でも、野手の皆さんのいいプレーにたくさん助けて頂いた。なんとかゼロで投げ切れたところは良かった」。１日に３４歳になったばかりだが、前回８月２９日の西武戦（ベルーナ）から