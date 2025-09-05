◇パ・リーグ（2025年9月5日西武5―3ロッテ）西武は3―3の6回に平沼が決勝の左前適時打。1番・西川が3安打2打点、6番・山村が7試合連続安打で3安打、9番・滝沢が今季3度目の猛打賞となる3安打2得点と打線が活発だった。先発・高橋は2回に上田に先制3ランを浴び、毎回走者を許す苦しい投球も6回3失点。今季6勝目を挙げた。チームは約2カ月半ぶりの3連勝。4位・楽天に0・5ゲーム差に迫った。以下、試合後の西口監督と