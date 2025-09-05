プロ野球のパ・リーグは５日、首位のソフトバンクに優勝へのマジックナンバー「１８」が点灯した。ソフトバンクが楽天に勝ち、自力優勝の可能性を残していた日本ハムがオリックスに敗れたため、ソフトバンク以外の５球団の自力優勝の可能性が消滅した。ソフトバンク１１−０楽天（パ・リーグ＝５日）――ソフトバンクが４連勝。一回に牧原大の３ランで先行し、先発全員安打、今季最多となる１８安打の猛攻で計１１点を挙げた。