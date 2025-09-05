「オリックス２−０日本ハム」（５日、京セラドーム大阪）日本ハムは攻守にミスが響き、痛恨の今季１０度目の完封負け。首位ソフトバンクとのゲーム差は３に開き、ソフトバンクに優勝マジック１８点灯を許した。踏んだり蹴ったりだった。台風１５号の影響によりチーム移動の交通手段が大幅に遅延。球団によると午前１０時半に東京駅出発の新幹線が遅れ、１１時４０分に出発。午後０時３５分ごろに運転見合わせのため静岡駅に