ソフトバンクは５日のロッテ戦（みずほペイペイ）に１１―０で大勝し、４連勝を飾った。貯金は今季最多タイに並ぶ「３０」となった。いきなりの先制パンチだった。初回、野村と柳町の連打で無死一、二塁で牧原大に打席が回った。本人が「自分でバントも考えた」ともいう場面でベンチは強攻策を選択。これが見事にハマり、初球を引っ張りこんだ牧原大の打球は右翼席スタンドへと吸い込まれた。５号となる３ランでいきなりの３得