◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ７―６ヤクルト（５日・横浜）ヤクルト・村上宗隆内野手が３試合連発で最後に見せ場をつくった。３―７の９回１死一、二塁、入江の１５４キロ直球をバックスクリーンに放り込んだ。打った瞬間に確信する特大３ランで観客は総立ち。直近７戦８発、３５戦１８発と驚異的な量産ペースだ。カブス、パドレスなど６球団、１０人以上のメジャースカウトが来場した前での一発。高津監督は「見事ですね