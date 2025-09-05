広島に勝利し、タッチを交わす阪神ナイン＝甲子園セ・リーグは5日、首位阪神が広島を6―1で下し、2年ぶりの優勝へのマジックナンバーは「3」となった。最短での優勝決定は7日。パはソフトバンクが楽天に11―0で勝利。日本ハムがオリックスに0―2で敗れ、ソフトバンクにマジック「18」が初点灯した。