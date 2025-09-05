米電気自動車（ＥＶ）大手テスラは５日、イーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ、５４）に対し、最大１兆ドル（約１４８兆円）規模の報酬案を提示した。マスク氏をテスラＣＥＯに引き留めることを主な目的としており、異例の巨額報酬となる。１１月６日に開催されるテスラの株主総会で議案として提出される。報酬案では、今後１０年間の時価総額や業績に関して複数の評価項目が設けられ、達成状況に合わせてテスラ株を段階的