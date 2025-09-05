2025-2026年ウィンターコレクションで登場した「ディオール スライダー」ホーボーバッグは、曲線美とクリーンなラインが魅力のエレガントなアイテム♡ブラック・グレー・コニャックのしなやかなレザーに象徴的なディオールオブリークジャカードをあしらい、日常使いにもラグジュアリー感をプラス。ショルダーストラップやリベット、トップス