◆ソフトバンク11―0楽天（5日、みずほペイペイドーム）今のソフトバンク打線は本当によくつながるし、どこからでも得点できる。すごい、のひと言だ。そして、一人一人が自分のやるべき仕事をしっかり果たしている。大人のチーム、大人の打線になってきている。際立ったのは、センターから反対方向への打撃だ。4安打を放った柳町、この日1軍に昇格して3安打の石塚がそうだった。楽天先発の古謝は変化球が多い左腕。引っ張り