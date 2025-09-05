熊本県警は5日、偽警察が捜査名目でお金を要求し、屋外などに現金を置くよう指示する詐欺が最近多発しているとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。偽警察からの電話の多くは「＋」から始まる国際電話番号が使われている。被害者を交流サイト（SNS）のビデオ通話に誘導し、偽の警察手帳や逮捕状を見せて「あなたに犯罪の容疑がある」などと言って不安をあおり、お金をだまし取るという。