◇セ・リーグヤクルト6―7DeNA（2025年9月5日横浜）ヤクルトの長岡秀樹内野手（23）が4回表の打席で代打を送られ、途中交代した。長岡は3回1死一、三塁の守備で桑原の左前に抜けようかという打球をスライディングキャッチし、体をひねって二塁へ転送し、一塁走者をアウトにした。この回を最少失点に切り抜けるプレーだったが、4回1死一塁の打席で代打に伊藤が送られ、試合を退いた。試合後、高津監督は「ちょっと違和