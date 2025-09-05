「嵐」二宮和也（42）が5日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、公開中の主演映画「8番出口」（監督川村元気）の大ヒットぶりに感謝をつづった。同作は観客動員数100万人を突破。13日に東京・六本木のTOHOシネマズ六本木ヒルズで記念舞台あいさつを開催することが発表された。二宮もXで「皆様！映画8番出口が観客動員数100万人を突破しました！！！！」と報告。「凄すぎる、、、これからも沢山の方々が映画館に訪れます様に