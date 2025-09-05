6回無失点で10勝目を挙げたオリックス・九里＝京セラドームオリックスは九里が6回4安打無失点と好投し、4年ぶりの2桁勝利となる10勝目を挙げた。マチャドが24セーブ目をマーク。五回に相手失策で先制し、西川の適時打で2点目を奪った。日本ハムは打線が振るわず零敗。