【ロンドン＝工藤武人】英国のレイナー副首相（４５）が５日、辞任した。英紙フィナンシャル・タイムズなどは、レイナー氏の辞任を受け、スターマー首相が後任の副首相にラミー外相を任命し、外相にはクーパー内相を横滑りさせる方針を固めたと報じている。レイナー氏は、今年５月の不動産購入を巡って税金の過少支払い疑惑が最近、浮上し、苦境に立たされていた。支持率が低迷する労働党のスターマー政権にとって新たな打撃と