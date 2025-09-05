「津久井やまゆり園」を訪れ、犠牲者への思いを話す成田真由美さん＝２０１６年７月３１日、相模原市緑区輝かしい功績を打ち立てた笑顔の奥には、いつも強い信念があった。パラリンピックの競泳で６大会に出場し、日本選手最多の金メダル１５個を手にした成田真由美さん。苦難続きの競技生活でも笑顔を絶やさず、障害者への理解促進にも全力で向き合っていた。「パラスポーツを通じて多くの人に障害者の生活を考えてほしい」。国