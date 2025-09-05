イタリア出身の世界的ファッションデザイナー、ジョルジオ・アルマーニさんが亡くなりました。91歳でした。アルマーニさんは、41歳の時にファッションブランド『ジョルジオ アルマーニ』を設立。柔らかくて着心地のいいスーツを作り上げ、ファッション界に革命を起こしました。人気に火を付けたのは、アルマーニさんが衣装デザインを担当した映画『アメリカン・ジゴロ』。主演のリチャード・ギアさんが身にまとう、上質なスーツの