歌手堺正章（79）が5日、東京ガーデンシアターで開催されたRockon Social Clubのライブツアー「KURE 5−56 Presents Rockon Social Club Tour 2025 FOREVER CALLING−Still Rockin'−」に、シークレットゲストとして出演した。同バンドは、伝説的復活をした男闘呼組メンバーを中心とした寺岡呼人（57）プロデュースによるバンド。25年3月、堺正章＆Rockon Social Clubとしてリリースした「プンスカピン！」を披露し、会場を熱狂さ