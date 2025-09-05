◆パ・リーグオリックス２―０日本ハム（５日・京セラドーム大阪）日本ハムが５日、またも移動トラブルに見舞われた。オリックス戦（京セラＤ）へ向け、東京から午前の新幹線で大阪へ移動。しかし台風１５号に伴う大雨の影響で、予定より４時間２２分遅れで新大阪に到着。予定より９０分遅れの午後７時半プレーボールで試合が行われた。８月１日のオリックス戦（京セラＤ）でも、飛行機の遅延などで１６分遅れで試合が行われた