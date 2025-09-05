CSRスローガンに「LOVEHASNOLIMIT」を掲げるユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は、国際チャリティ・デーを契機に、だれでもSNSで簡単に参加できるチャリティー・キャンペーンを5日から10月5日まで実施している。USJのX公式アカウント（＠usj＿official）から投稿する、この画像の投稿に「いいね」や「リポスト」、または日常で見つけたマークや、愛を感じるモーメントの画像に【＃ラブみっけ】を付けて投稿