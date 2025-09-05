2025年の夏の記録的な暑さや7月の小雨などの異常気象について、気象庁は有識者検討会を行い、明らかな異常気象で、何らかの対策を考える必要があると述べました。6月から8月までの平均気温は統計開始以来最も高く、群馬・桐生市で歴代最高気温の41.8度を観測しました。また7月は、梅雨明けが過去最も早かった影響などで小雨になりました。気象庁はこれらの異常気象について有識者検討会を行い、フィリピンの東の海水温が平年よりも