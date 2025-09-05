◇パ・リーグソフトバンク11ー0楽天（2025年9月5日みずほペイペイ）ソフトバンクが楽天を11−0で下し、9月4連勝で今季最多タイの貯金30とした。2位・日本ハムがオリックスに敗れたため、優勝マジック18が点灯した。初回に牧原大が2戦連発となる5号3ランで先制。4回までに大量8点のリードを奪った。6回には海野の左前適時打が出て、先発全員安打。7回、途中出場の笹川が1号2ランを放ち、今季最多の18安打とした。先発の