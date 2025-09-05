俳優の芦田愛菜さん（21）が現地時間4日、イタリアで開催中の『第82回ベネチア国際映画祭』に、岡田将生さん（36）、細田守監督とともに出席。ワールドプレミア上映後、10分を超えるスタンディングオベーションを受けました。アウト・オブ・コンペティション部門に選出された、映画『果てしなきスカーレット』（11月21日公開）は、父を殺された王女・スカーレットが復讐（ふくしゅう）の旅に出る物語です。芦田さんは中世の王女・